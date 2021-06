Khloe Kardashian i Tristan Thompson znów SIĘ ROZSTALI! Po raz kolejny MIAŁ JĄ ZDRADZIĆ...

Wilk 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Po pierwsze - on nie jest żonaty, ma dziecko z Khloe (śliczna i rozkoszna córeczka), a nie wiadomo, ile ma dzieci z innymi, poza tym, jej zależało tylko na pokazywaniu się, jak wszystkim Kardashiankom, one nie wiedza, co to pichcenie w kuchni, wolą operacje plastyczne, mają to, co same wybrały, chyba nawet najbardziej rodzinny Kanye West (długo cierpiał po śmierci mamy), dobrze zrobił, że kopnął Kim w cztery litery.