Kibice zrobili Idze Świątek niespodziankę urodzinową po wygranym meczu. Tak zareagowała (WIDEO)

Iga Świątek przebywa obecnie we Francji, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Po spektakularnym zwycięstwie z byłą pierwszą rakietą świata - Japonką Naomi Osaką, Polka zmierzyła się w piątek z Czeszką Marie Bouzkovą. Iga wygrała spotkanie na korcie, ale nie był to jedyny powód do świętowania.