Kiedyś twarz TVP, dziś zupełnie zapomniana. Co się stało z Magdaleną Mikołajczak-Olszewską?

Przygoda Magdaleny Mikołajczak-Olszewskiej z telewizją rozpoczęła się w 1991 roku . To wtedy podjęła się pracy w TVP , jako prezenterka " Teleexpresu " i szybko zyskała sympatię widzów, którzy polubili ją za przyjazną aurę, pełen profesjonalizm oraz charakterystyczny image m.in. krótkie włosy. Z czasem stała się prezenterką " Panoramy " i przeprowadzała wywiady z najpopularniejszymi gwiazdami w kraju. Niestety, jej znacząca rola w szeregach TVP, zaczęła być marginalizowana. Z czołowej gwiazdy, została zdegradowana do zwykłej reporterki.

Wielki sukces i nagły upadek Mikołajczak-Olszewskiej

Na początku 2000 roku niespodziewanie zniknęła z ekranu. Powód? Według nieoficjalnych informacji, styl Mikołajczak-Olszewskiej nie podobał się jednemu z szefów, a ona nie zamierzała ulegać presji. Nie chciała się zmieniać. Ostatecznie przestała być prezenterką, ale nadal była dziennikarką TVP. Tworzyła "Motoexpress", pracowała w redakcji "Kawy czy herbaty". Problemem stała się jednak "głodowa pensja". Bolało ją również, że została zepchnięta do drugiego szeregu i to bez wyjaśnienia.

Gdy zmieniła się władza w telewizji, Magda Mikołajczak dostała szansę powrotu na wizję. Wraz z Tomaszem Kammelem, powierzono jej rolę prowadzącej pierwszy reality show w TVP "Miasto marzeń", który miał być hitem ramówki w 2005 roku, jednak szybko został zdjęty z anteny. Po rozstaniu z Telewizją Polską przyjęła propozycję męża i została zatrudniona w należącej do niego firmie producenckiej. Związała się także z edukacją i była wykładowczynią w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Od stycznia do września 2016 roku, mogliśmy ją usłyszeć w audycji "Pogodny poranek" w radio Pogoda.

Była gwiazda TVP zarobiła fortunę!

Prawdziwy sukces nadszedł dopiero później. Magda Mikołajczak-Olszewska wraz z przyjaciółką Bernadettą Machałą-Krzemińską założyła firmę castingową, która zajmowała się przeprowadzaniem przesłuchań do filmów, seriali oraz reklam. Decyzja okazała się biznesowym strzałem w dziesiątkę. W lutym 2011 roku właścicielki wystąpiły do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na nadawanie kanału o nazwie U-TV. Pół roku później, Grupa TVN zainteresowała się odkupieniem go, a z czasem przekształciła w doskonale dziś znany TTV. Oferta TVN-u na pewno uczyniła z prezenterki zamożną kobietę. Jednak to, jak obecnie wygląda życie byłej gwiazdy Telewizji Polskiej, wciąż pozostaje zagadką...