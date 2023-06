Kierownik budowy programu "Nasz nowy dom" zdradza, że rosnąca inflacja znacząco wpłynęła na remonty! Co się zmieniło?

Niestety, jest drogo, co nas bardzo martwi. Przez to możemy mniej rzeczy zrobić . Mamy wcześniej ustalone kwoty, które są przeznaczone na transze. Musimy się tego trzymać. Mamy jednak bardzo kreatywnych architektów, którzy sobie świetnie z tym radzą. Trzeba zamieniać projekty, bo wielu rzeczy w sklepach nie ma i trzeba na nie czekać - wyznała jakiś czas temu Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Plotkiem".

Kierownik budowy "Nasz nowy dom" komentuje rosnące ceny

To są duże pieniądze, tym bardziej, że teraz koszty materiałów idą bardzo do góry. Każdy odcinek, który jest nowy, to są większe koszty. Wszystko wynika z cen materiałów - wyjaśnia Nowobilski w rozmowie dla "Jastrząb Post".