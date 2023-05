"Nasz nowy dom". Oto efekty OSTATNIEJ metamorfozy przeprowadzonej przez Katarzynę Dowbor. Będziecie tęsknić? (ZDJĘCIA)

Katarzyna Dowbor jeszcze do niedawna była nieodłącznie kojarzona z programem "Nasz nowy dom". Dziennikarka prowadziła show Polsatu przez prawie 10 lat i w tym czasie wraz ze swoją ekipą odmieniła losy setek polskich rodzin w potrzebie. Niedawno wyszło jednak na jaw, że Edward Miszczak postanowił podziękować Dowbor za dalszą współpracę. W nadchodzącym sezonie programu widzowie zobaczą już nową prowadzącą, którą została Elżbieta Romanowska.

W czwartek na antenie Polsatu wyemitowano finałowy odcinek 20. sezonu "Nasz nowy dom". W tym tygodniu seans show dla wielu widzów z pewnością oznaczał symboliczne zakończenie pewnego rozdziału w historii show - był to bowiem ostatni odcinek z udziałem Katarzyny Dowbor.

W najnowszym odcinku programu Dowbor zawitała do Dęblina. Na miejscu odwiedziła niewielki domek, w którym wraz z dwiema córkami mieszka pani Ola. Bohaterka "Nasz nowy dom" nie miała w życiu łatwo. Gdy po śmierci ojca, jej matka popadła w uzależnienie, Ola trafiła do domu dziecka. Przez lata kobieta odkładała każdy grosz z otrzymywanej po ojcu renty i w końcu kupiła popadający w ruinę domek, co było spełnieniem jej marzeń.