Kim jest ojciec syna Sylwii Peretti? Tak mówiła o nim celebrytka: "To była szaleńcza miłość"

W minionym tygodniu w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego. W nocy z piątku na sobotę jadące ulicą Krasińskiego rozpędzone auto, wjechało w słup sygnalizacji na skrzyżowaniu, po czym dachowało i spadło na Bulwar Czerwieński. W skutek zdarzenia na miejscu zginęło czterech młodych mężczyzn, w tym syn Sylwii Peretti, 24-letni Patryk. Potomek znanej z "Królowych życia" celebrytki prowadził pojazd w momencie wypadku i według ustaleń prokuratury, był wówczas pod wpływem alkoholu. W piątek na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie odbył się pogrzeb syna Sylwii Peretti. Jak relacjonował "Super Express", 24-latka pożegnała rodzina oraz znajomi, na miejscu obecni byli także ochroniarze.

Kim jest biologiczny ojciec syna Sylwii Peretti? Tak mówiła o nim w wywiadzie

Sylwia Peretti w trudnych chwilach bez wątpienia może liczyć na wsparcie najbliższych. Znana z "Królowych życia" celebrytka od lat związana jest z biznesmenem Łukaszem Porzuczkiem, który również miał okazję występować w programie TTV. Para wymieniła przysięgi w 2021 roku, a syn Peretti odegrał podczas ceremonii wyjątkową rolę - to właśnie on poprowadził celebrytkę do ołtarza. Obecny ukochany nie jest pierwszym mężem Sylwii, bowiem ma ona za sobą dwa nieudane małżeństwa, w tym związek z biologicznym ojcem Patryka.