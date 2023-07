Poprowadził ją do ołtarza i pojawiał się u jej boku w "Królowych życia". Sylwia Peretti mówiła o synu: "Jest moim najlepszym kumplem"

W sobotę rano media obiegły wieści o tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie. O sprawie poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego PSP. Autem podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 24 lat i niestety żadnej z nich nie udało się uratować. Jak potwierdził w rozmowie z nami menadżer Sylwii Peretti , w wypadku zginął 24-letni syn byłej uczestniczki "Królowych życia" .

Poprowadził ją do ołtarza i pojawiał się w "Królowych życia". Peretti bardzo dbała o relacje z synem

W komentarzu, którego udzielił nam menadżer Sylwii Peretti , potwierdzono, że to nie Patryk kierował samochodem w momencie tragicznego wypadku. Osoby znajdujące się w aucie miały stracić panowanie nad pojazdem, jednak dalsze szczegóły są wciąż ustalane. Osoba reprezentująca byłą uczestniczkę "Królowych życia" podkreśliła, że dla celebrytki jest to ogromna tragedia.

Nie jest tajemnicą, że Sylwia była mocno związana z pociechą. To Patryk poprowadził ją do ołtarza, gdy stawała na ślubnym kobiercu z Łukaszem Porzuczkiem. Kiedy Peretti brała udział w "Królowych życia", syn pojawił się epizodycznie w kilku odcinkach popularnego reality show. Wypowiadała się o nim w wywiadach bardzo ciepło. Jak mówiła, chciała zapewnić Patrykowi to, czego jej brakowało w dzieciństwie.