Kim Cattrall pojawi się w nowym sezonie "Emily w Paryżu"?!

Po długich oczekiwaniach i podsycających apetyt zwiastunach widzowie w końcu mogli obejrzeć kontynuację kultowego już Seksu w wielkim mieście. Na początku grudnia swoją premierę miał mini serial opowiadający o dalszych losach przyjaciółek z Manhattanu. Niestety medialny szum wokół produkcji nie uratował jej przed falą krytykujących komentarzy. And Just Like That zebrał raczej przeciętne opinie i rozczarował oczekujących na powrót ulubionych bohaterek fanów.