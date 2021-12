Recenzenci ROZCZAROWANI wielkim powrotem "Seksu w wielkim mieście": "Serial AGRESYWNY, MĘCZĄCY, przerażony, że może kogoś urazić"

W ostatni czwartek miejsce miała premiera długo wyczekiwanej kontynuacji przygód bohaterek Seksu w wielkim mieście. W nieco uszczuplonym składzie przyjaciółki z Nowego Jorku wróciły po ponad dekadzie od naszego ostatniego spotkania z nimi na ekranach kin w 2010 roku. Tym razem pod szyldem And Just Like That Carrie, Miranda i Charlotte miały opowiedzieć historię kobiet zmagających się z upływem czasu i realiami życia dojrzałych kobiet. Niestety, zdaje się, że ciekawa w zamyśle koncepcja ostatecznie nie wypaliła.

Na ten moment And Just Like That ma jedynie 63% pozytywnych opinii recenzentów na serwisie Rotten Tomatoes. Spośród widzów natomiast zaledwie 43% zarekomendowałoby seans. Wcale nie lepiej jest na polskim Filmwebie, gdzie noty dwóch premierowych odcinków oscylują około 5-6 punktów w skali na 10.

And Just Like That nie zdołał też wywrzeć pozytywnego wrażenia na sporej części renomowanych publikacji poświęconych kulturze. Według New York Timesa serial wywołuje u widza zażenowanie spowodowane kompletnym brakiem wyczucia i przygnębiającą fabułą. Deadline natomiast uznał nową historię producenta Michaela Patricka Kinga za niesłychanie problematyczną. Zdaniem The Washington Post And Just Like That jest programem agresywnym i męczącym, przy czym jego obejrzenie opisuje się jako świetny sposób na zrujnowanie dobrego nastroju. Również The Guardian nie miał nic przyjemnego do napisania. Zdaniem redaktorów produkcja HBO umniejsza głównym bohaterkom, zmieniając je w kobiety-porażki wypadające mizernie na tle swoich wcześniejszych wcieleń.