Premiera "And Just Like That": wystrojona Sarah Jessica Parker, pomarańczowa Cynthia Nixon, odmieniona Kristin Davis... (ZDJĘCIA)

Plotki o powstaniu kolejnej odsłony przygód bohaterek "Seksu w wielkim mieście" powracały do mediów niczym bumerang przez ostatnią dekadę. Modły fanów kultowego serialu w końcu zostały wysłuchane. Niestety, kubłem zimnej wody okazała się dla nich wiadomość, że w "And Just Like That" nie zobaczymy najbardziej charyzmatycznej bohaterki spośród czwórki - Samanty Jones. Mimo otwartego konfliktu między Kim Cattrall z Sarą Jessicą Parker producenci wciąż liczą na to, że uda im się przekonać obrażoną 65-latkę do pojawienia się w kolejnym sezonie.