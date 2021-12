Chris Noth trzyma stronę Sarah Jessiki Parker w jej konflikcie z Kim Cattrall: "Ludzie potrafią być paskudni"

Już wkrótce na ekranach zadebiutuje nowy sezon "Seksu w wielkim mieście". Wraz z reaktywacją kultowego serialu w mediach ponownie rozgorzała dyskusja na temat konfliktu między gwiazdami produkcji. Udziału w "And Just Like That" odmówiła bowiem Kim Cattrall, która przez lata wcielała się w postać Samanthy Jones.