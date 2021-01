"Seks w wielkim mieście". Oto JEDYNA reakcja Kim Cattrall na wieści o nowym sezonie BEZ JEJ UDZIAŁU

Po tym, jak w poniedziałek informacja o kontynuacji serialu bez udziału Cattrall obiegła wszystkie media, w sieci zawrzało. Kim nie opublikowała żadnego oficjalnego stanowiska, za to odniosła się do tematu, " lajkując" wpis jednego z użytkowników Twittera.

Absolutnie uwielbiam "Seks w wielkim mieście" i chociaż smutno mi, że Samantha nie wróci, to przyklaskuję robieniu tego, co dla ciebie najlepsze i myślę, że to świetny przykład stawiania siebie na pierwszym miejscu. Dobra robota, @KimCattrall - napisał internauta, za co dostał "serduszko" od aktorki.