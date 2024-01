Kim jest i jak WYGLĄDA UKOCHANY Małgorzaty Foremniak? Unika rozgłosu, choć działa w branży filmowej (FOTO)

Małgorzata Foremniak z pewnością należy do grona najbardziej lubianych polskich aktorek i osobowości telewizyjnych. W poniedziałek gwiazda świętowała 57. urodziny , publikując w mediach społecznościowych urocze zdjęcie i nagranie z tropikalnych wakacji.

Poza imponującymi osiągnięciami zawodowymi, opinię publiczną od lat interesowało życie uczuciowe Małgorzaty. Przypomnijmy, że w 2005 roku aktorka przeżyła osobistą tragedię. Właśnie wtedy jej pierwszy mąż, Tomasz Jędruszczak , zginął w wypadku samochodowym. Kilka lat później Foremniak poznała Waldemara Dzikiego , z którym wspólnie adoptowała dwoje dzieci. Ich związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem. Zdecydowanie najchętniej komentowana była miłosna relacja Gosi z Rafałem Maserakiem , która przetrwała trzy lata. Kolejnym partnerem aktorki był Tom Kokocinski , brat Katarzyny Dowbor. Po wielu uczuciowych perturbacjach, gwiazda dekadę temu poznała kolejnego mężczyznę, z którym jest do dziś.

Kim jest tajemniczy partner Małgorzaty Foremniak?

Obecnym partnerem Małgorzaty Foremniak jest Paweł Jodłowski , który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna również wywodzi się z branży, w której działa jego ukochana - jest bowiem uznanym producentem filmowym . Małgorzata i Paweł poznali się dekadę temu, pracując nad musicalem "Chopin musi umrzeć". Jak wynika z medialnych doniesień, receptą na szczęście tych dwojga jest sporo przestrzeni w związku i ochrona prywatności. Foremniak i Jodłowski dbają o to, aby ich uczucie rozwijało się z dala od blasków fleszy i nie chadzają razem na ścianki. Kiedy kilka miesięcy temu plotkowano o ich rzekomym kryzysie , producent zrobił wyjątek i udzielił komentarza Plotkowi.

To są bzdury. Nie pierwszy raz tabloidy piszą o naszym rozstaniu. Robią to tylko po to, żeby mieć klikalność w sezonie letnim - stwierdził partner aktorki w rozmowie ze wspomnianym serwisem