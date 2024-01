Małgorzata Foremniak świętuje urodziny na egzotycznej plaży. "Myk, myk, myk i 57 lat pyk" (FOTO)

Małgorzata Foremniak debiutowała na wielkim ekranie ponad trzy dekady temu, kiedy to wystąpiła u boku Bogusława Lindy w filmie "In flagranti". Aktorka ma na swoim koncie niezliczoną ilość angaży zarówno w produkcjach filmowych, telewizyjnych, jak i teatralnych. Do niedawna mogliśmy ją również oglądać w roli jurorki programu "Mam talent" , z którego odeszła po 14. edycjach.

Małgorzata Foremniak świętuje 57. urodziny. Fani i sławni znajomi złożyli jej życzenia

Najlepszego, lecz ta liczba to chyba żart; Masz 57, a wyglądasz na 37 to nie fair; Wszystkiego najlepszego, samych pięknych chwil w życiu; Niech to będzie rok pełen przygód; Wszystkiego co najpiękniejsze Pani Małgosiu - czytamy w komentarzach.