Kim jest Luna? Kocha jogę, nagrała duet z Justyną Steczkowską, a media donoszą, że jej rodzice są bajecznie bogaci

Swój muzyczny debiut zaczęła od współpracy z wytwórnią Kayax w 2018 roku w ramach projektu "My Name is New". To właśnie wtedy opublikowano jej debiutancki singiel "Na wzgórzach niepokoju". W swoim dorobku artystycznym wokalistka posiada m.in. epkę "Caught In The Night" z 2021 roku oraz album studyjny "Nocne Zmory" z 2022 roku. Obecnie jest ona związana z wytwórnią Universal Music Polska.