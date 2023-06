Kim jest pierwsza żona Piotra Kraśki? To ona poznała go z Karoliną Ferenstein

Na początku lat dwutysięcznych Kraśko i Czwartosz byli zgraną parą, która nie tylko uczestniczyła w różnych wydarzeniach towarzyskich, ale również opowiadała o swoim uczuciu w wywiadach. Dominika wspominała, że Piotr wydał jej się "niezwykle interesującym mężczyzną", a on twierdził, że u jej boku polubił nawet codzienne obowiązki . Co ciekawe, prywatnie jej przyjaciółką była wtedy Karolina Ferenstein , z którą połączyła ją pasja do jeździectwa.

Dominika Czwartosz chciała zarazić swojego męża swoim hobby, co doprowadziło do pierwszego spotkania Piotra Kraśki z Karoliną Ferenstein. Został on zaproszony na lekcje jazdy konnej w szkółce Ferenstein, co okazało się początkiem końca ich małżeństwa. O początkach relacji z Piotrem Karolina opowiadała swego czasu w "Gali".