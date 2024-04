Kim jest pierwsza żona Władysława Kosiniaka-Kamysza? To ona złożyła pozew rozwodowy. Wiadomo, jaki był powód

paulina 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

a to ten co tak o wartościach rodziny mówi hipokryta zawsze ci bardzo wierzacy pseudo wierzący są najgorsi sami tych zasad nie mają ale wciskają je innym tak jak decydowac chcą co kobieta może czy może zajsc w ciaże i że ma ta ciąze donosic i urodzić nawet jezeli ten płód nie ma rączek i innych defektów które zaraz po urodzeniu umiera w męczarniach to ci wielcy peeselowcy za życiem tak donosza ale nie bedziecie za kobiety decydowac kobieta sama bedzie decydować o swoim ciele i już pakujcie swoje manatki bo następne wybory już do sejmu nie wejdziecie