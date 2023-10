Kim jest młodsza o siedem lat żona Władysława Kosiniaka-Kamysza? Nazwała go publicznie tygrysem. Połączył ich BOLĄCY ZĄB polityka

Władysław Kosiniak-Kamysz jest coraz ważniejszą postacią na polskiej scenie politycznej. Swoją karierę w tej dziedzinie rozpoczął w wieku zaledwie 19 lat, dołączając do struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeszedł bardzo długą drogę do momentu mianowania na stanowisko prezesa partii, co miało miejsce w 2015 r. Obecnie jego nazwisko pojawia się w kontekście potencjalnego objęcia funkcji wicepremiera oraz ministra gospodarki w nowym rządzie, który prawdopodobnie zostanie uformowany dopiero w grudniu.