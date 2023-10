Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i dwiema córkami. Polityk Trzeciej Drogi ma aż dwie nieruchomości (ZDJĘCIA)

Eee 8 min. temu zgłoś do moderacji 14 11 Odpowiedz

Program wyborczy opozycji był prosty - j...ć PiS, pytanie co dalej? Zastanowcie sie jak w tak tridnych czasach bedzie funkcjonowal rząd stworzony z 3 ugrupowań, które nie mają wspólnego stanowiska w praktycznie żadnej kwestii. Mur z Białorusią - rozebrać (Lewica), zostawic, a nawet wzmocnic, 800z+ - zabrać, dać tylko pracującym, aborcja - wrocic do kompromisu, zorganizowac referendum... A dodatkowo rodacy odmowili wypowiedzenia sie w tych najbardziej drazliwych kwestiach w referendum, ktore byloby wiazace niezaleznie od władzy...I to jest tragizm tej sytuacji, a nie zadne zwyciestwo...