Kim jest syn Klaudii Carlos? Wygrał "Jeden z dziesięciu" i może pochwalić się niezłym głosem

Jakiś facet zgodził się zrobić Wojtkowi Goli badanie wariografem. Testował jego biseksualizm. Wstyd. W dodatku fałszywe badanie, bo Gola się wierci, macha głową, rusza rękami, obok są mocno świecące światła, jego koledzy komentują. Sam film też pocięty. Podczas pewnych pytań ustawiono komputer bokiem, by nie było widać wykresu chociaż wcześniej stał normalnie. Okropne, bo co sobie pomyślą dzieci w podstawówce i liceum, że Gola musi robić takie rzeczy, by udawać, że nie jest bi. Gola na tym filmie płacze jakby był na pogrzebie matki, o to, że ludzie go podejrzewają o bycie bi. Twierdzi, że to tak boli. Co to za przykład dla dzieci? Skandal, że robiono takie nierzetelne badania, by pokazać biseksualizm jako wielką życiową tragedię.