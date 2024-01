Kim jest tajemniczy narzeczony Alicji Bachledy-Curuś? Aktorka OD LAT ukrywa go przed mediami

Bart 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Przyszedłem się ukulturalnić na Pudla, bo na wiadomościach na Wirtualnej to leją tuskowiankę że aż się człowiekowi odbija, a na forum tam praktycznie same wpisy popierające działania nowych władców i w dodatku polubione na maksa. Bardzo to dziwne. Na Pudla jeszcze nie dotarło to to dziwne zjawisko? Tak jakby ktoś tym sterował, dziwne.