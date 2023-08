Kim jest żona Antoniego Macierewicza? Trwa u boku polityka już przez PÓŁ WIEKU

50-letnia historia Antoniego Macierewicza i Hanny Natory-Macierewicz

Choć Hanna Natora-Macierewicz niejednokrotnie towarzyszyła mężowi w publicznych uroczystościach, to i tak wiemy o niej stosunkowo niewiele. Kobieta studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyła archiwistykę na Wydziale Historii. Przypuszcza się, że to właśnie jeszcze w latach nauki poznała męża, który również jest z wykształcenia historykiem i uczęszczał na ten sam wydział, co jego żona.