Kim jest żona Krzysztofa Stanowskiego? Marta Sosnowska wybrała przyszłościowy zawód (FOTO)

marbar 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 12 Odpowiedz

Nie popieram postawy Natalii ale na dobrą sprawę dziewczyna nikogo jakoś mocno nie skrzywdziła, można mieć za to bekę i się pośmiać z tych dziennikarzy co to też się maja za wielkie gwiazdy śniadaniówek i wierzyli w te jej bajki, łykali jak młode pelikany haha . Zarobiła parę groszy więcej na kontraktach reklamowych niż by mogła normalnie no ale przecież brzydka nie jest a wręcz ładna i bardzo zgrabna. Stano też trochę przesadza, tyle w tej jegoonarracji wręcz agresji jakby przez Nią zbankrutował lub mu się rozbiła rodzina, co konkursów Miss nie ma do końca racji, złe to porównanie do piłkarzy. Fakt że ona akurat brała udział w takich mniej znaczących i nie główna wygrana ale te wyróżnienia typu miss publiczności, foto czy nawet najsympatyczniejszej zawsze też coś tam znaczą. To czepianie się wzrostu też nie na miejscu, nawet przy 160cm wzr można mieć nogi dłuższe od mierzącej i 170 cm. Brzydka nie jest jest a takiej sylwetki i zgrabnych stosunkowo długich nóg to mogłoby jej pozazdrościć z 80% kobiet. Talent też niewątpliwie posiada ma bo nieźle tańczy i śpiewa, w TZG i w TTBZ wypadła bardzo dobrze a to że za bardzo przesadziła i sobie ubarwiła swoje dokonania, w tej pogoni za karierą, parciem na szkło i to też pewnie dzięki doradcom którzy"pomagali" to już inna kwestia.