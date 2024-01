Kim jest żona Marcina Mastalerka? Przyszłą matkę swoich dzieci szef Gabinetu Prezydenta poznał... NA DYSKOTECE!

W kancelarii Andrzeja Dudy wszystko jest jednak po staremu. Stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz szefa Gabinetu Prezydenta RP od października sprawuje Marcin Mastalerek. Przypominamy, wcześniej polityk sprawdzał się m.in. w roli doradcy społecznego głowy państwa, a w latach 2011-2015 był posłem na Sejm VII kadencji. Do niedawna był też wiceprezesem Ekstraklasy .

Marcin Mastalerek jest mężem i ojcem. Jak poznał żonę?

Marcin poznał przyszłą matkę swoich dzieci w 2009 roku. Jak zdradził jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem", do pierwszego spotkania doszło na imprezie i to on "zagadał" pierwszy.