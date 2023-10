Połączyło ich "Mam Talent", zawodowo jest... PILOTEM MYŚLIWCA. Kim jest żona Szymona Hołowni? "To cud, że idziemy razem" (FOTO)

monika 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Świetna para. (Co "o matkooooo" ? vide wpis nooo). Widać , że dziewczyna fajna, rozsądna, opanowana - inaczej nie mogłaby być pilotem. Siła spokoju. Hołownia w kampanii wyborczej w ogóle się nią nie afiszował. Nie zazdroszczę mu gdyby musiała być powołana do sił powietrznych na wypadek wojny. Pomimo, że Hołownia to chyba raptus, człowiek niespokojny i szukający wrażeń to jest chyba przykład małżeństwa, że KOBIETA ŁAGODZI OBYCZAJE. Był straszny i nie śmieszny w ogóle w programie rozrywkowym TVN "Mam Talent" , dobry dziennikarz katolicki swojego czasu, tamtego czasu. Talentu do telewizji to Hołownia nie ma ale nie jest wykluczone, że telewizyjne i katolickie doświadczenie przekuje na politykę. Na razie osiągnął w tej materii sukces. Układ ( deal ) z PSL mu się ( nomen omen z partią od czasów PRL a potem partią współrządzącą a potem na marginesie polityki ) Hołowni się udał.