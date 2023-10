Kim jest żona Michała Rachonia? Katarzyna Gójska była zamieszana w skandal

Dowodem na to, że w TVP już zaczęło dochodzić do pewnych zmian, jest fakt, iż serial "Reset" , w którym Michał Rachoń i Sławomir Cenkiewicz uderzali głównie w Donalda Tuska , znika z anteny.

Kim jest żona Michała Rachonia?

Wspomniany wyżej Michał Rachoń nie jest co prawda typem prezenter, który emanuje publicznie życiem prywatnym, jednak w sieci można znaleźć na ten temat pewne informacje. Wiadomo chociażby, że w kwietniu 2017 roku wziął ślub kościelny z Katarzyną Gójską. Para miała już wówczas dwie córki: urodzoną w 2014 roku Leonię oraz Zofię , która przyszła na świat dwa lata później.

Katarzyna Gójska była zamieszana w skandal ze zdradą w tle

W 2008 roku o Katarzynie było głośno za sprawą obyczajowo-politycznego skandalu. Kobieta była wówczas jeszcze żoną Krzysztofa Hejke i mamą dwójki dzieci (jedno jest owocem jej jeszcze wcześniejszego małżeństwa, drugie pochodzi z relacji z operatorem filmowym). Zaczęło się od tego, że pięć lat po ślubie Hejke miał odkryć, że jego ukochana romansuje z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej - zmarłym w katastrofie smoleńskiej Januszem Kurtyką. Był to dla niego duży szok, zwłaszcza że niedawno powitali na świecie syna Ksawerego.

Odbyli poważną rozmowę. Obiecała, że znajomość zerwie. Według niego nie zerwała. Dlatego rok później wystąpił o rozwód. Na rozprawie rozwodowej nie padło nazwisko Janusza Kurtyki... Katarzyna zgodziła się, aby orzeczono rozwód z jej winy. Sąd uznał jednak, że to małżeństwo ma szanse przetrwać, przeżywa tylko kryzys, a nie trwały rozpad. Rozwodu nie orzeczono - relacjonował wtedy na łamach "Polityki" Piotr Pytlakowski.

W 2009 roku media obiegła informacja o liście otwartym, który Krzysztof napisał do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jednocześnie przesyłając jego kopię do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Stwierdził w nim, że jego żona została uwiedziona przez prezesa IPN i że ten przekazuje jej tajne dokumenty, które ona wykorzystuje, pisząc artykuły o lustracji.