Kim Kardashian i North West maszerują po Paryżu z oryginalnymi KOLCZYKAMI W NOSACH (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian nigdy nie zwalnia tempa. W ostatnich tygodniach znana z niebywałej smykałki do interesów milionerka zdaje się robić jeszcze więcej niż zwykle. Teraz, gdy pierwszy sezon nowego rodzinnego show "The Kardashians" dobiegł końca, co rusz angażuje się w kolejne zawodowe projekty.