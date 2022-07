"Mroczna" Kim Kardashian w spodniobutach za 13 tysięcy drepcze do butiku Balenciagi z wystrojoną North (ZDJĘCIA)

Środowy pokaz Balenciagi, odbywający się w ramach paryskiego Tygodnia Mody haute couture, zwabił do Paryża tłum znanych miłośników ciuszków. Wśród nich naturalnie musiała znaleźć się naczelna twarz francuskiej marki. Kardashianka zabrała ze sobą do stolicy Francji najstarszą z czwórki potomstwa, North. Dziewczynka cierpliwie podążała za mamą, gdy ta pędziła we wtorek na przymiarki do butiku Balenciagi.