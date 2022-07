Kim Kardashian RETUSZUJE zdjęcia swoich DZIECI! Są dowody. "TO CHORE" (FOTO)

Bardzo, bardzo smutne; To jest takie smutne; To chore; Widzicie, to jest moment, w którym należy się zatrzymać i się nad sobą zastanowić. Wyobrażacie sobie mieć tak wypaczone poczucie rzeczywistości, żeby edytować piękne twarze swoich dzieci i ich ciała, by pasowały do dorosłych standardów? (...); Czuję smutek z powodu tych dzieci. Wyobraźcie sobie, gdy będą starsze, zobaczą wszystkie te rzeczy i będą czuły się zakompleksione, bo ich własna mama przerobiła ich w Photoshopie; To jest więcej niż toksyczne; Jej dzieci są przepiękne, to szaleństwo; Ona potrzebuje terapii; Dzieci nie powinny przez to przechodzić w tak młodym wieku; Edytowanie dzieci to nowe dno - pisali użytkownicy Instagrama.