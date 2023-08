Kim Kardashian już tak nie wygląda! Zafundowała sobie GRZYWKĘ... (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian zachwyca w nowej fryzurze i eleganckiej stylizacji

42-latka pokusiła się o kolejny odważny eksperyment. Po wielu miesiącach systematycznego rozjaśniania niedawno wróciła do naturalnego koloru włosów . Kilka tygodni temu znacząco je skróciła, stawiając na krótkiego boba. Nowa fryzura chyba nie do końca spełniła jej oczekiwania, ponieważ na sobotniej gali znów zaprezentowała się w odmienionej wersji .

Kim Kardashian była jedną z gwiazd uroczystości zorganizowanej z okazji 5. urodzin organizacji This Is About Humanity zajmującej się zwiększaniem świadomości na temat rozdzielonych i ponownie połączonych rodzin z dziećmi na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Wydarzenie przyciągnęło wiele znanych osób ze świata show biznesu. Przed obiektywem fotoreporterów stanęli m.in.: miliarder Jeff Bezos w towarzystwie narzeczonej Lauren Sanchez, aktorka Eva Longoria i wokalistka Ava Max. Nie mogło też zabraknąć osobowości telewizyjnej i zarazem menadżerki Kim, Kris Jenner.