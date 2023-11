Kim Kardashian ma tatuaż NA WARDZE! Ukrywała go przez dwa lata. Ma związek z jej EKS... (ZDJĘCIA)

Choć Kim Kardashian już od ponad 15 lat pozwala telewizyjnym kamerom dokumentować codzienne perypetie, kolejne odcinki jej reality show wciąż wzbudzają spore zainteresowanie mediów. "Z kamerą u Kardashianów" zniknęło co prawda z anteny ponad dwa lata temu, jednak celebrytka, jej siostry i przedsiębiorcza matka nie pozwoliły widzom za sobą zatęsknić. W ubiegłym roku na platformie Hulu zadebiutował nowy program ukazujący perypetie słynnego klanu, "The Kardashians". Choć mogłoby się wydawać, że Kim i spółka przez lata pokazali już wszystko, widzowie emitowanego obecnie czwartego sezonu ich show nie mogą raczej narzekać na brak wrażeń. Niedawno mogli na przykład podziwiać, jak North West wcina surową cebulę...

Kim Kardashian zrobiła sobie tatuaż na wardze. Ma związek z jej byłym partnerem

W czwartkowy odcinku reality show Kardashianek widzowie mogli zobaczyć kolejne, zaskakujące sceny. Wszystko to za sprawą Kim Kardashian, która postanowiła podzielić się ze światem pewną tajemnicą. Celebrytka w ostatnim odcinku programu wyznała, że zrobiła sobie sekretny tatuaż i to w dość nietypowym miejscu - na wewnętrznej stronie dolnej wargi. Fakt ten Kim ukrywała przed światem przez ponad dwa lata.

Okazuje się, że tatuaż celebrytki jest w pewien sposób powiązany z jej byłym partnerem, Petem Davidsonem. Kim zdecydowała się bowiem na zrobienie "dziary" w 2021 roku tuż po tym, jak po raz pierwszy miała okazję poprowadzić "Saturday Night Live". Wszystko po to, by czcić pamiętny wieczór. Przypomnijmy, że to właśnie po występie celebrytki w komediowym show w mediach zaczęto plotkować o jej romansie ze znanym komikiem. Duża w tym zasługa skeczu, w którym Kim i Pete wcielili się w postaci Dżasminy i Aladyna i pocałowali się na oczach tysięcy widzów.

Nikt o nim nie wie, nikt go nie widzi. Sama o nim zapominam, ale od czasu do czasu, gdy czyszczę zęby nicią dentystyczną i widzę czerń, mówię: "Co to jest to czarne w moich ustach?!" - powiedziała w programie.