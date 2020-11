Kim Kardashian NIE ZAGŁOSOWAŁA na Kanye Westa w wyborach prezydenckich?! Internauci zdobyli dowody

Na przekór dopieszczonym obrazkom serwowanym nam na społecznościowych profilach Kim Kardashian , wielu fanów twierdzi, że jej małżeństwo z Kanye Westem jest jedną wielką pomyłką i gwiazda szuka tylko wystarczającego powodu, aby raz na zawsze odseparować się od rapera. Muzyk od lat zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową i ponoć często odmawia przyjmowania leków, przez co jego kolejne ataki coraz bardziej wymykają się spod kontroli.

Zmaganie się z tak poważną przypadłością nie przeszkadza jednak muzykowi w spełnianiu swoich marzeń, nawet tych najbardziej nierealnych. Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapewnieniami Kanye West przystąpił do wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, mimo że jego starania z góry skazane były na porażkę. Gwiazdor już ogłosił, że zamierza ponownie spróbować szczęścia za cztery lata, jednak wygląda na to, że nie ma raczej co liczyć na wsparcie swojej małżonki.