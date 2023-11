Kim Kardashian pochwaliła się zdjęciem syna przebranego za ZOMBIE NEYMARA. Piłkarz zareagował na widok kostiumu (FOTO)

Wciąż nie opadają echa po tegorocznym Halloween . Chociaż celebracja święta duchów wciąż budzi w Polsce wiele emocji i kontrowersji, to za granicą zabawa trwa w najlepsze. Dla wielu gwiazd jest to jedno z ulubionych świąt. Nic dziwnego, że znani i lubiani prześcigają się w pomysłach na najlepszy strój. Zaangażowania w celebrację Hallowen zdecydowanie nie można odmówić Kim Kardashian .

Celebrytka nie tylko zaszalała z halloweenowymi ozdobami swojej posiadłości, ale do upiornej zabawy zaangażowała również dzieci. Już kilka dni temu, Kim Kardashian pochwaliła się w mediach społecznościowych halloweenową sesją, podczas której 42-latka wraz ze swoją najstarszą pociechą, córką North wcieliły się w ikoniczne kostiumy Cher Horowitz i Dionne Davenport z filmu "Clueless" z 1995 roku. North nie była jedynym dzieckiem Kardashian, które przebrało się na Halloween . Celebrytka podzieliła się strojem kolejnej pociechy — tym razem było już "na poważnie".

Zobacz także: Opozda wraca pamięcią do dramy z Leszczak: "Byłam w ciężkim szoku. Nie odezwała się do mnie"

Kim Karadhian pochwaliła się halloweenowym przebraniem siedmioletniego syna. Pomysł docenił sam Neymar

Zapewne fani Kim Kardashian doskonale wiedzą, że 42-latka jest fanką piłki nożnej. Swoją pasją do footballu zaraziła również syna siedmioletniego syna Sainta. To właśnie piłka nożna stała się inspiracją do stworzenia przerażającego stroju siedmiolatka. Kim Kardashian udostępniła na Instagramie zdjęcia, na których Saint udaje brazylijską gwiazdę piłki nożnej — Neymara. Siedmiolatek pozuje wraz ze swoim przyjacielem, który był przebrany za Lionela Messiego.