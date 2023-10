Kourtney Kardashian przebrała się na Halloween za... swoją siostrę. Pamiętna kreacja Kim Kardashian była obiektem żartów (ZDJĘCIA)

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Halloween zyskuje z roku na rok coraz większą popularność. Spora w tym zasługa gwiazd show biznesu, które dwoją się i troją, by pod koniec października zaprezentować światu jak najlepsze i najbardziej oryginalne kostiumy. Choć prawdziwe świętowanie powinno mieć miejsce dopiero 31 października, to mąż Cindy Crawford, Rande Gerber, zorganizował halloweenowe przyjęcie już w piątek . Na jego imprezę w Los Angeles przybyła cała plejada znanych twarzy.

Ikoniczny "look" Kim, który z okazji Halloween odtworzyła Kourtney, dekadę temu był na językach całego świata. Kwiecista suknia stała się bowiem obiektem kpin i memów. Internauci porównywali kreację do babcinej kanapy, a niektórzy twierdzili, że Kardashianka przypominała postać, którą Robin Williams wykreował na potrzeby filmu "Pani Doubtfire". Była żona Kanye Westa przyznała w wywiadzie z "Vogue", że "płakała przez całą drogę do domu", gdy dowiedziała się, że krążą dowcipy na temat jej stylizacji.