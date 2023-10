TŁUM gwiazd na halloweenowej imprezie: Paris Hilton jako Britney Spears, Justin Bieber w stroju płetwonurka... (ZDJĘCIA)

UwagaCzytać 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I teraz porównajcie to sobie do życia i poziomu w Polsce. Już nie mówie o 30,40, 50 latkach, ale np do życia naszych rodziców już nie wspomnę o dziadkach. Cindy Craword ma jakoś 60 lat i całe życie miała usłane różami. Ona juz pewnie tak się do tego przyzwyczaiła że dla niej to życie jest nudne ale pełne spokoju, stabliizacji, ma dzieci, wszyscy ich kochają za to że są piękni że są z USA że są bogaci. Mają po 60 lat i świetnie się bawią. A teraz do życia naszych rodziców są schorowani i albo nigdzie nie byli albo byli po taniości w Egipcie czy Grecji (większość niestety nigdzie nie była). Skoro się przebywa w środowisku gdzie nic nie ma jest depresja i jest zimno a promowany jest Zenek Martyniuk jako gwiazda od lat to kłamstwo po 101 razie staje się prawdą. Sorry że akurat do niego nawiązałam ale jak na nic nie stać inflacja idzie do góry, leki trzeba wykupiĆ a telewizja oferuje takie gwiazdy to człowiek w końcu w to wierzy. Znajoma starszej daty powiedziała że kiedyś Ameryka była a teraz Ameryka przyszła do Polski. Też uważacie że w naszym kraju jest tak wspaniale ?