Kim Kardashian pokazała zdjęcia z młodości. Tak wyglądała przed operacjami (ZDJĘCIA)

Początkowo siostry zaprzeczały, jakoby ingerowały w swój wygląd, z czasem jednak na planie reality show czy też w wywiadach zaczęły nieśmiało wspominać o nieinwazyjnych zabiegach . Niemniej, media nadal utrzymują, że Kardashianki wielokrotnie poddawały się operacjom plastycznym , co też potwierdzają opinie ekspertów. Udoskonalanie wyglądu to dla celebrytek nadal za mało, dlatego w ich mediach społecznościowych ze świecą szukać zdjęć bez filtrów czy retuszu.

"Zdemaskować" samą siebie postanowiła ostatnio Kim, która na instagramowej relacji opublikowała kilka zdjęć z młodości, wcześniej pojawiły się one na kontach fanowskich. Na wspomnianych fotografiach możemy zobaczyć nastoletnią Kardashian w krótkich oraz długich włosach, kiedy to jej makijaż ograniczał się do pomalowanych ust, a upiększające filtry jeszcze nie powstały. Trzeba przyznać, że zarówno wielkość nosa, mniejsze usta, czy zupełnie inny kształt twarzy skłaniają do refleksji...