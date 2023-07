Kim Kardashian pozuje na plaży w bikini. Internauci: "Nie potrzebujemy przypomnień, że photoshopujesz każde zdjęcie" (FOTO)

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 528 5 Odpowiedz

Wczoraj poszlam na plażę. Kostium dwuczęściowy. Promienie i słońce ogrzewaly moje ciało. Latami sobie tego odmawialam by nie narazac sie na docinku. Mam 50 lat, skóra nie jędrna, ma skazy, wiotczeje. Ale to moj dom, innego juz miec nie będę. Nie wygladam jak Kim ale już nie ma we mnie buntu na to, a gdy patrze w lusto widzę po prostu siebie. Jest dobrze, jest zgoda na to co się odbija. Tego Wam tez życzę. Akceptujcie siebie i kochajcie