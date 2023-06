Kim Kardashian pręży się w SKÓRZANYM bikini. Internauci: "Co to jest?! Lekko przerażające..." (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian wygina się w skórzanym bikini. Tak reklamuje swoją markę

W poniedziałek Kim opublikowała na swoim profilu kilka ujęć z najnowszej kampanii swojej marki odzieżowej. Wygląda na to, że celebrytka i jej team postanowili zadbać o to, by ich klienci w nadchodzącym sezonie wakacyjnym wyróżniali się z tłumu plażowiczów. Okazuje się bowiem, iż w nowej linii Skims znajdziemy kostiumy kąpielowe wykonane... ze sztucznej skóry. Kardashian zadbała również rzecz jasna o odpowiednio oryginalną sesję zdjęciową promującą jej najnowsze produkty. Na opublikowanych przez celebrytkę zdjęciach autorstwa Stevena Kleina możemy więc podziwiać, jak ta prezentuje nową kolekcję Skims, dumnie eksponując przy tym słynne krągłości.

Kim bez wątpienia dołożyła wszelkich starań, by jak najlepiej sprzedać nowe fatałaszki i podczas sesji nie bała się wchodzić w interakcje z zatrudnionymi modelami. Do kilku ujęć zapozowała na przykład, leżąc na plecach ubranego w skórzane spodenki mężczyzny. Parę sfotografowano na tle idealnie przystrzyżonego trawnika i basenu, jak również grupy innych modeli zmysłowo uwieszonych na trapezach. Uwagę zwracał również kadr przedstawiający Kim w towarzystwie dwóch mężczyzn dotykających ud i talii celebrytki.

Bo oliwka dla dzieci i skórzane buty to must have tego lata; Zwolnij fotografa; Dlaczego Kim gra karalucha?; Tak, bo tak właśnie lubię leżeć na słońcu, w butach z imitacji skóry; Najdziwniejsza sesja, kampania i produkt; Co to jest? Jestem zdezorientowany...;To lekko przerażające - pisali internauci.