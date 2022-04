Kim Kardashian promuje bieliznę SKIMS u boku słynnych supermodelek. Fani pieją z zachwytu: "Prawie zemdlałam. LEGENDY!" (ZDJĘCIA)

W ciągu ostatnich miesięcy Kim Kardashian mogła liczyć na większe niż zwykle zainteresowanie ze strony mediów ze względu na spore zawirowania w jej życiu prywatnym. Celebrytka ponad rok temu ogłosiła chęć rozstania z Kanye Westem , czego załamany raper nie potrafi zaakceptować do dziś, za wszelką cenę próbując przekonać ukochaną do powrotu. Na drodze muzyka stanęła jednak przeszkoda w postaci Pete'a Davidsona , z którym Kardashianka na nowo układa sobie życie, denerwując tym samym niestabilnego emocjonalnie Ye.

Kontrowersyjne zachowanie Westa nie wpłynęło na biznesowe działania ambitnej celebrytki, która nieustannie rozwija swoją bieliźnianą markę SKIMS. Kardashianka stara się, aby sesje zdjęciowe do kampanii promocyjnych robiły na potencjalnych klientach jak największe wrażenie, dlatego z poświęceniem wygina się w wodzie ubrana w kostium kąpielowy własnego projektu, a także zaprasza do współpracy siostry oraz znane koleżanki z branży.

Przy okazji nowego projektu Kim postanowiła iść o krok dalej i zaprosić do udziału w sesji zdjęciowej grono najpopularniejszych supermodelek. Na prywatnym profilu gwiazdy oraz oficjalnym koncie SKIMS opublikowane zostały efekty współpracy bieliźnianej marki z Heidi Klum, Tyrą Banks, Alessandrą Ambrosio i Candice Swanepoel. Modelki, mające za sobą współprace z największymi projektantami oraz czasopismami, pozowały w klasycznych zestawach o stonowanych kolorach. Kardashianka dołączyła do czteroosobowej grupy jedynie na kilku ujęciach, jednak to wystarczyło, aby fani zalali sekcję komentarzy pod postem niemal samymi zachwytami: