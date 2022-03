Kim Kardashian po raz PIERWSZY o związku z Pete'm Davidsonem u Ellen: "Wytatuował sobie: 'Moja dziewczyna jest PRAWNICZKĄ'"

Aaaaa 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Rozwiodła się z mężem, który ma problemy psychiczne żeby związać się z gówniarzem z problemami psychicznymi. Cóż za mądra, dojrzała kobieta i matka. A po drugie to mogłaby sobie darować takie teksty że "w końcu jest szczęśliwa". Jak związała się z tym koszykarzem co była parę dni w małżeństwie to też wielka miłość, potem jak z Kanye to gadała że to jej najlepszy przyjaciel i taka jest szczęśliwa że się z nim związała. Po co tak gadać, z szacunku do poprzednich facetów powinna lepiej dobierać słowa. Za niedługo też rozstanie się z tym typem i przy następnym też będzie gadać że to miłość życia.