Kim Kardashian szokuje świątecznym klipem z Macaulayem Culkinem. Internauci doszukują się satanistycznej symboliki

Z biegiem lat u Kim objawiła się też natura skandalistki, która właśnie znowu dała o sobie znać. Ostatnio matka czwórki dzieci zaprezentowała światu nowy teledysk do świątecznego utworu "Santa Baby", pierwotnie wykonanego przez Earthę Kitt. Klip, stylizowany na nagrania z taśmy VHS, przenosi widzów do surrealistycznego świata świątecznej imprezy. Wideo wyprodukowane przez Travisa Barkera , szwagra Kim, zawiera dość osobliwe kadry rodem z horroru, przez które przewinęli się m.in. Jezus z Maryją czy demoniczne elfy.

W teledysku pojawia się wiele kontrowersyjnych scen, w tym półnagie kobiety grające w Twistera oraz osoba odkurzająca pieniądze z podłogi. Ubrana w kusy top eksponujący dekolt i legginsy Kim ogranicza się do czołgania się po ziemi i wpatrywania się nieobecnym wzrokiem w przestrzeń. Całość kończy się ujawnieniem prawdziwego Świętego Mikołaja, w którego rolę wcielił się Macaulay Culkin . Jego obecność miała zapewne dodać teledyskowi elementu nostalgii i subtelnej grozy, co w efekcie wywołało mieszane reakcje wśród widzów.

To wygląda jak każdy koszmar, jaki kiedykolwiek miałem; I ona uważa się za chrześcijankę? Co to miało być?!; Nie wiem, co Kim chciała osiągnąć tym teledyskiem, ale nie jest dobrze - pisali.