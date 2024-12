Wydekoltowana Kim Kardashian zmierza na świąteczne przyjęcie ze złamaną stopą

Kim Kardashian przyzwyczaiła nas do frywolności przekładającej się na jej modowe wybory. Przeglądając galerie zdjęć z imprez, które uświetnia swoją obecnością, można być pewnym, że nie zobaczymy na jej ciele zabudowanych stylizacji. Cechą łączącą kreacje wybierane przez amerykańską celebrytkę są głębokie dekolty, przez które niekiedy bywa nazywana naśladowczynią Bianki Censori, obecnej żony jej byłego męża. Co ciekawe, w rywalizacji na liczbę warstw ubrań zakładanych ostatnimi czasy przez obiekty westchnień Kanye Westa, to właśnie 29-letnia Australijka prezentuje się skromniej na tle swej poprzedniczki.