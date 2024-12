Pozbawiona stanika Kim Kardashian dokazuje ze złamaną stopą po koncercie

Śmierć Slotaly mnie zdołowała ….. po co to całe życie, jesteś sobie, żyjesz i nagle pach w młodym wieku Cię zmiata. Tak nie powinno być. 35 lat co to jest :-( chore !!! Jeszcze przedwczoraj żyła; piła kawę i nigdy nie pomyślałaby że pojutrze będzie w kostnicy :-( biedny jej syn.