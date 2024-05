Kim Kardashian zaprezentowała talię osy na MET Gali. Fani martwią się o jej zdrowie: "Gdzie się podziały jej żebra?" (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian zszokowała wyglądem na Gali MET 2024

Mimo że stylizacja Kim była z pewnością spektakularna, to nie wszystkim przypadła ona do gustu. W sieci zaroiło się od komentarzy internautów, którzy zarzucają gwieździe m.in. promowanie niezdrowych wzorców.

Kieruję to do wszystkich młodych dziewczyn, które widzą jej zdjęcia: to nie jest normalne; Co się stało z jej żebrami?; Szanuję Cię jako matkę i businesswoman, ale Twoja talia jest tak mocno spięta, że nie wygląda to zdrowo; Ona w ogóle oddychała w tym? - czytamy.