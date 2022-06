Kim Kardashian ZNISZCZYŁA ikoniczną sukienkę Marilyn Monroe, w której pojawiła się na MET Gali? (ZDJĘCIA)

Karol 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Sorry, ale to jest bzdura. Kim rozsławiła ( teraz nawet podwojnie) idee Art's Costume Institute - exponaty są kupowane z datków, MET czy podatnicy nijak się nie dorzucają. Dzięki MET gala exponaty są skupowane z rynku i wszyscy mogą je oglądać, a nie kisną w prywatnych kolekcjach. To że kilka kryształków odpadło to nic, przyszyć można tak samo jak się renowacje obrazów robi. Kim wsadziła na siebie oryginał, głośno się zrobiło, więcej datków spłynęło i będą mogli kupić więcej innych eksponatów. Sorry ale nie rozumiem jak to jest "złe"