Gala MET 2022. Blondwłosa Kim Kardashian bryluje na czerwonym dywanie W ORYGINALNEJ SUKNI Marilyn Monroe (ZDJĘCIA)

W nocy z poniedziałku na wtorek w Metropolitan Museum of Art odbyła się kolejna edycja Gali MET. W tym roku słynna impreza zainaugurowała wystawę "W Ameryce: Antologia Mody", zaproszeni goście swoje kreacje dobierali jednak do motywu "Gilded Glamour", odnoszącego się do Wieku Pozłacanego - okresu w amerykańskiej historii, który rozpoczął się tuż po zakończeniu wojny secesyjnej. Na czerwonym dywanie gali nie zabrakło więc kreacji nawiązujących do wspomnianej epoki.

Kreacja projektu Jeana Louisa na Galę MET na co dzień znajduje się w zbiorach Ripley's Believe It or Not! Museum w Orlando na Florydzie, które zakupiło ją na aukcji za 4,81 miliona dolarów. Okazuje się, że Kardashian miała na sobie słynną suknię zaledwie przez kilka minut. Jak zdradził "Vogue", zejściu z czerwonego dywanu celebrytka przebrała się w replikę kreacji w specjalnie przygotowanej do tego przebieralni. Wszystko po to, by nie narażać sukni Marilyn na potencjalne uszkodzenie.