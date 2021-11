Kinga Duda o swojej pracy: "Ciekawe wyzwania w fantastycznej atmosferze"

26-letnia Kinga Duda to córka pary prezydenckiej. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda są dumni z tego, jak rozwija się zawodowa kariera ich latorośli. Podczas gdy prezydent zajmuje się rozdawaniem ministerialnych nominacji, jego córka pracuje nad tym, by rozwijać swoją pozycję w kancelarii prawniczej.

Jakiś czas temu Duda dostała pracę w jednej z warszawskich korporacji. Konsekwentnie rozwija swoją karierę i choć oficjalnie nie wypowiada się o tym, czy jest zadowolona z tego, co robi, to jeden wpis w sieci rozwiał wątpliwości.

Otóż kancelaria, w której pracuje Duda, poszukuje prawników do zespołu rozwiązywania sporów. Mediacjami w niej zajmuje się właśnie córka pary prezydenckiej.

Z tego wpisu można wywnioskować, że 26-latka lubi swoje miejsce pracy i zachęca do tego, by dołączyli do niej nowi pracownicy.