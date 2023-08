Kinga Duda pojawiła się na obchodach Święta Wojska Polskiego. Zadała szyku? (ZDJĘCIA)

Kinga Duda z racji tego, że jest córką prezydenta, może liczyć na spore zainteresowanie ze strony mediów. Córka Agaty i Andrzeja Dudów raczej jednak unika rozgłosu, pracując na co dzień w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

Kinga Duda na obchodach Święta Wojska Polskiego

Kinga Duda pojawia się od czasu do czasu u boku ojca na oficjalnych uroczystościach. We wtorek młoda prawniczka przybyła w okolice Wisłostrady, by uczestniczyć w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.