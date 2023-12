Kinga Rusin chwali się działalnością charytatywną, zdradzając, co podarowała potrzebującym: "Dwie lodówki, zamrażarkę, piekarnik". Ma gest?

Kinga Rusin postanowiła wspomóc potrzebujących

Zaszalałam z prezentami! Ale to wyjątkowy rok i wyjątkowe Święta, więc nie mogło być inaczej! Co podaruję tym razem? Dwie lodówki, zamrażarkę, piekarnik, pościel, ciepłą kołdrę, bieliźniarki do suszenia ubrań, chemię gospodarczą, żywność z długim terminem (kasze, ryż, makarony) i inne "drobiazgi". Nie mogę się doczekać, kiedy już trafią do adresatów listów do Św. Mikołaja! - zaczęła wpis dumna z siebie Rusin.

Powtórzę to, co mówię co rok: pomagajmy i głośno o tym mówmy! Pomaganie to nie wstyd! Nasz dobry przykład może zainspirować innych. Każdy może zadzwonić do Domu Samotnej Matki w swoim województwie i zapytać jak pomóc. Pomoc to nie tylko pieniądze, to też drobne gesty, czasem nawet kartka z życzeniami, żeby pokazać, że nie wykluczamy, nie gardzimy. W tych domach są też dzieci w rożnym wieku i z różnymi potrzebami. Czasami marzą o drobiazgu.