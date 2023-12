Nowa korespondentka "19:30" w TVP wcześniej współpracowała z Polsatem. Kim jest Dorota Bawołek? (ZDJĘCIA)

Madzia Buczek 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

W KRS-ie TVP ostatnia zmiana nastąpiła w czerwcu 2023 r., a Pan Mateusz Matyszkowicz jest Prezesem Zarządu. Zatem to, co się aktualnie dzieje w TVP, to jest pucz, a Ci ludzie pracujący dla tego "TVP" tak naprawdę nie są pracownikami, gdyż obecne "władze" są nielegalne. To tak, jakbym ja wszedł do swojego Prezesa, usiadł na jego krześle, nazwał się Prezesem, ale w rzeczywistości nim nie jestem, bo w KRS-ie dalej istnieje jego nazwisko. Państwo bezprawia.